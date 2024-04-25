Китай обвинил НАТО в войне в Украине
НАТО несет «прямую ответственность» за войну в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«НАТО несет неснимаемую ответственность за войну, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования», - сказал Вэньбинь.
Также в МИД Китая назвали «лицемерием» помощь Украины США и осуждение связей Москвы и Пекина.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!