Китай обвинил НАТО в войне в Украине

НАТО несет «прямую ответственность» за войну в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«НАТО несет неснимаемую ответственность за войну, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования», - сказал Вэньбинь.

Также в МИД Китая назвали «лицемерием» помощь Украины США и осуждение связей Москвы и Пекина.