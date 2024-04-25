Пережившая Холокост поддержала пропалестинские протесты

Проживающая в США 88-летняя еврейка Мариона Ингрэм поддержала студентов американских вузов, участвующих в пропалестинских демонстрациях, назвав их «героями».

Ингрэм считает очень значимым и ценным то, что студенты и преподаватели университетов собрались на площадях кампуса для протестов, рискуя всем.

«Я пережила Холокост. Я здесь, чтобы выразить протест против резни в секторе Газа. Я хочу, чтобы Америка прекратила финансировать эту резню. Я хочу, чтобы Израиль прекратил бомбить своих соседей», - сказала в беседе с Anadolu Ингрэм, также участвующая в этих демонстрациях.