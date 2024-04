Как отмечают аналитики Institute for the Study of War (ISW), захват Часов Яра позволит ВС России начать наступление против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс ВСУ в Донецкой области. По словам экспертов, это также открывает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед.

«Кроме того, тактические преимущества могут им предоставить и наступательные операции к западу от Авдеевки. Российские войска в районе этого города остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных сел к востоку от него», - отмечают эксперты.

Однако аналитики уверены, что даже если РФ заставит Силы обороны отступить на позиции дальше на запад, нынешние российские успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут оперативно значимыми в ближайшей перспективе: «Однако на Часов Яр давление больше. ВС России, которые сейчас находятся на восточных окраинах города, активизировали усилия по захвату с марта 2024 года».

«Российские войска пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности, которая значительно улучшит обороноспособность ВСУ в ближайшие недели. Российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначительность этих успехов», - считают аналитики.

Военный и политолог Кирилл Сазонов отметил, что российские войска уничтожают и выжигают до тла Часов Яр.

«Россияне уже две-три недели очень плотно лезут. Ночью снова враг использовал фосфор. Россияне сносят и выжигают Часов Яр. Наверное, с городом они хотят сделать то, что в свое время сделали с Авдеевкой, Бахмутом, Соледаром, Мариуполем. Хотя некоторые ребята говорят, что чувствуют, что Россия уже работает на уровне максимума своих возможностей. Чувствуется, что у них уже тоже не хватает боеприпасов», - отметил эксперт.