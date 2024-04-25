Совбез Беларуси забил тревогу

На юге Беларусь граничит с Украиной, на западе — с Польшей и Литвой, на севере — с Латвией, на востоке — с Россией.

Скопление западных войск на границе с Беларусью достигло пика, ситуация настолько нестабильна, что «малейший дисбаланс» может привести к конфликту, утверждает первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко. Его слова приводит ТАСС.

По словам Муравейко, можно объективно констатировать рост напряженности на западной границе Беларуси: «Она (напряженность) не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то, не постесняюсь этого слова, конфликту».

«Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны, которые располагаются, например, на полигоне в Пабраде в 15 км от нашей государственной границы. И он там не один, их там несколько», — уточнил Муравейко.

Он утверждает, что под видом учений войска НАТО якобы отрабатывают наступление, а не «мирные и не оборонные задачи, о которых они активно говорят».