Иран охарактеризовал удар по Израилю

Ответный удар Ирана по территории Израиля с использованием ракет и беспилотников был «ограниченным предупреждением», заявил министр обороны исламской республики Реза Аштиани.

«Ответ Ирана сионистскому режиму (Израилю) был публичным ограниченным предупреждением», - сказал Аштиани в ходе совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом Израилю из-за атаки на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. По информации иранских государственных СМИ, целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.