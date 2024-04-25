Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:21

Уголовный процесс в Манхэттене, на котором судят бывшего президента США Дональда Трампа, идет медленно, но верно к почти непременному осуждению подследственного. Вопрос лишь в том, каким будет наказание. Это может быть условный срок, домашний арест и, наконец, тюремное заключение. Трампу предъявлено 34 пункта обвинений и по каждому в соответствии с законом он может получить 4 года тюрьмы. Однако судья в этом случае может сжать общий срок до тех самых четырех лет или до одного года, учитывая почтенный возраст Трампа, а также то, что он впервые предстал перед судом.

Но что произойдет, если Трампа действительно посадят в тюрьму? Согласно федеральному закону, агенты Секретной службы обязаны охранять бывшего лидера страны 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Ситуация совершенно уникальная в истории страны. Но и Трамп совершенно уникальный бывший президент, такого никогда еще не было и, видимо, не будет. И все-таки где разместят охрану в случае, если его посадят за решетку? Вопрос стал актуальным еще до вынесения решения суда. Дело в том, что Трампа судят не только за дачу взятки звезде порнофильмов Сторми Дэниэлс. Параллельно в том же здании проходит процесс по его многократным нарушениям gag order — запрету на какие–либо комментарии о проходящем процессе и тем более на оскорбления генерального прокурора Нью-Йорка, судьи и свидетелей. Так что Секретная служба должна быть наготове. «Конечно, мы вступаем в необозначенные на карте воды, - говорит Мартин Хорн, который занимал высокие должности в тюремном агентстве Нью-Йорка и Пенсильвании. — Ни одна тюрьма штата или федеральная тюрьма с подобным еще не сталкивалась».

Однако некоторые параметры заключения Трампа уже ясны. Конечно, его не подселят к другим уголовникам, как бы этого ни хотелось противникам экс-президента, а предоставят отдельную камеру. Где-то рядом должны находиться агенты Секретной службы. Они будут обязаны охранять своего клиента от других заключенных во время прогулок в тюремном дворике, будут тщательно проверять еду и напитки, которые подаются Трампу. Притом все они должны быть безоружными — ношение огнестрельного орудия на территории тюрем категорически запрещено. Кроме того, заранее следует определить, что за тюрьма будет выбрана. Как пишет The New York Times, ссылаясь на сотрудников пенитенциарных заведений, в штате Нью-Йорк есть несколько или полностью или частично закрытых тюрем, и одно из них точно будет идеальным для размещения Трампа и его охранников. Если экс-президент получит срок меньше одного года, то он будет его отбывать в одной из тюрем на острове Рикерс, где уже томится его бывший финансист, 76-летний Аллен Вейсельберг - он отбывает второй пятимесячный срок за разного рода махинации в пользу бывшего босса. Если Трампу дадут больший срок, то к его услугам будет одна из 44 тюрем штата Нью-Йорк. Конечно, наиболее благоприятным результатом для Дональда Трампа стал бы домашний арест. Но и тут ему особенно не разгуляться. Бывший главнокомандующий должен регулярно являться в управление тюрем штата. Его будут расспрашивать о работе и личной жизни, и это будет продолжаться до окончания испытательного срока. Ему будет запрещено общаться с лицами, которых власти посчитают сомнительными, и, если он совершит какое-либо правонарушение, его немедленно отправят за решетку. В таких условиях Трампу будет уже не до романтических приключений с актрисами кино для взрослых. Да и рот ему нужно будет держать на замке, чего он делать категорически не привык.

Трамп должен присутствовать на процессе в Нижнем Манхэттене четыре дня в неделю. Вчера он попросился в увольнительную, чтобы поприсутствовать на прениях в Верховном суде США в Вашингтоне, но судья ему этого не разрешил. В американской столице обсуждался вопрос исключительной важности. До этого Трамп подал в высшую судебную инстанцию заявку на то, чтобы ему предоставили полную неприкосновенность от судебных преследований. К проходящему суду о даче им взятки проститутке это не относится — он в компетенции штата. А вот остальные три процесса, прежде всего о причастности к мятежу в январе 2021 года, когда его сторонники атаковали Капитолий, могут быть отменены. Трамп ориентируется на то, что в прошлом Верховный суд предоставил неприкосновенность бывшему президенту США Ричарду Никсону. Но тот не совершил и десятой части нарушений и преступлений, на которые оказался способен Трамп. Судьи отдают себе отчет в важности своего решения. «Мы сейчас творим историю», – говорит председатель суда Джон Эдвардс.