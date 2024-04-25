Как будут охранять в тюрьме Трампа? наша корреспонденция
Уголовный процесс в Манхэттене, на котором судят бывшего президента США Дональда Трампа, идет медленно, но верно к почти непременному осуждению подследственного. Вопрос лишь в том, каким будет наказание. Это может быть условный срок, домашний арест и, наконец, тюремное заключение.
Трампу предъявлено 34 пункта обвинений и по каждому в соответствии с законом он может получить 4 года тюрьмы. Однако судья в этом случае может сжать общий срок до тех самых четырех лет или до одного года, учитывая почтенный возраст Трампа, а также то, что он впервые предстал перед судом.
Но что произойдет, если Трампа действительно посадят в тюрьму? Согласно федеральному закону, агенты Секретной службы обязаны охранять бывшего лидера страны 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Ситуация совершенно уникальная в истории страны. Но и Трамп совершенно уникальный бывший президент, такого никогда еще не было и, видимо, не будет.
И все-таки где разместят охрану в случае, если его посадят за решетку? Вопрос стал актуальным еще до вынесения решения суда. Дело в том, что Трампа судят не только за дачу взятки звезде порнофильмов Сторми Дэниэлс. Параллельно в том же здании проходит процесс по его многократным нарушениям gag order — запрету на какие–либо комментарии о проходящем процессе и тем более на оскорбления генерального прокурора Нью-Йорка, судьи и свидетелей.
Так что Секретная служба должна быть наготове. «Конечно, мы вступаем в необозначенные на карте воды, - говорит Мартин Хорн, который занимал высокие должности в тюремном агентстве Нью-Йорка и Пенсильвании. — Ни одна тюрьма штата или федеральная тюрьма с подобным еще не сталкивалась».
Однако некоторые параметры заключения Трампа уже ясны. Конечно, его не подселят к другим уголовникам, как бы этого ни хотелось противникам экс-президента, а предоставят отдельную камеру. Где-то рядом должны находиться агенты Секретной службы. Они будут обязаны охранять своего клиента от других заключенных во время прогулок в тюремном дворике, будут тщательно проверять еду и напитки, которые подаются Трампу. Притом все они должны быть безоружными — ношение огнестрельного орудия на территории тюрем категорически запрещено.
Кроме того, заранее следует определить, что за тюрьма будет выбрана. Как пишет The New York Times, ссылаясь на сотрудников пенитенциарных заведений, в штате Нью-Йорк есть несколько или полностью или частично закрытых тюрем, и одно из них точно будет идеальным для размещения Трампа и его охранников. Если экс-президент получит срок меньше одного года, то он будет его отбывать в одной из тюрем на острове Рикерс, где уже томится его бывший финансист, 76-летний Аллен Вейсельберг - он отбывает второй пятимесячный срок за разного рода махинации в пользу бывшего босса. Если Трампу дадут больший срок, то к его услугам будет одна из 44 тюрем штата Нью-Йорк.
Конечно, наиболее благоприятным результатом для Дональда Трампа стал бы домашний арест. Но и тут ему особенно не разгуляться. Бывший главнокомандующий должен регулярно являться в управление тюрем штата. Его будут расспрашивать о работе и личной жизни, и это будет продолжаться до окончания испытательного срока. Ему будет запрещено общаться с лицами, которых власти посчитают сомнительными, и, если он совершит какое-либо правонарушение, его немедленно отправят за решетку. В таких условиях Трампу будет уже не до романтических приключений с актрисами кино для взрослых. Да и рот ему нужно будет держать на замке, чего он делать категорически не привык.
Трамп должен присутствовать на процессе в Нижнем Манхэттене четыре дня в неделю. Вчера он попросился в увольнительную, чтобы поприсутствовать на прениях в Верховном суде США в Вашингтоне, но судья ему этого не разрешил.
В американской столице обсуждался вопрос исключительной важности. До этого Трамп подал в высшую судебную инстанцию заявку на то, чтобы ему предоставили полную неприкосновенность от судебных преследований. К проходящему суду о даче им взятки проститутке это не относится — он в компетенции штата. А вот остальные три процесса, прежде всего о причастности к мятежу в январе 2021 года, когда его сторонники атаковали Капитолий, могут быть отменены.
Трамп ориентируется на то, что в прошлом Верховный суд предоставил неприкосновенность бывшему президенту США Ричарду Никсону. Но тот не совершил и десятой части нарушений и преступлений, на которые оказался способен Трамп.
Судьи отдают себе отчет в важности своего решения. «Мы сейчас творим историю», – говорит председатель суда Джон Эдвардс.
Посмотрим, что же это за история. Как сообщают все без исключения американские СМИ, девять судей, включая трех, которых назначил перед своей отставкой сам Трамп, не расположены к предоставлению ему этой неприкосновенности. Им независимо от политических предпочтений нужно думать о своей репутации. Это плохая новость для подследственного, которая означает, что судьи дадут добро на проведение процесса по делу о мятеже 6 января 2021 года и попытке пересмотреть результаты выборов. Но хорошая новость в том, что верховные жрецы намерены отправить дело вновь в Апелляционный суд, который уже отказал Трампу в неприкосновенности. И, таким образом, дело может затянуться до выборов. И если Трамп на них победит, он сможет спокойно амнистировать сам себя — такую опцию ему дает американский закон.
На всех этих процессах в полную силу встает вопрос: проигрывает или выигрывает Трамп от того, что его судят?
В любой демократической стране эти уголовные дела немедленно похоронили бы любого политика. В любой, но не в Штатах – здесь он лишь становится все более и более популярным.
«Эти процессы – настоящий подарок для Трампа, – говорит Стюарт Стивенс, бывший республиканский стратег, перешедший в стан противников Трампа. – Суды дадут ему возможность сказать нации: «Я – жертва».
Жизнь и приключения Трампа – идеальный сюжет для голливудского блокбастера. Надо только дождаться судебных результатов и можно начать писать сценарий. А пока этот сценарий, одновременно ужасный и комический, пишет сама история. Остается лишь понять, насколько она сама вменяема.