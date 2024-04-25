Блинкен снова летит в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 апреля отправится с визитом в Израиль. Об этом сообщает The Times Of Israel со ссылкой на собственные источники.

По их словам, в ходе визита госсекретарь обсудит планируемые операции ЦАХАЛ в Рафахе, продвигая усилия по достижению соглашения о прекращении боевых действий и освобождении более ста заложников, удерживаемых террористами ХАМАС в Секторе Газа с начала октября.

Это будет седьмой визит Блинкена в регион после начала войны между Израилем и ХАМАС.