15:50

В Азербайджане обеспечивается свобода медиа, нет никакой цензуры, действует свободный интернет, заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Если в стране свободный интернет, о каких ограничениях может идти речь? Что касается отдельных случаев, то в полном соответствии с законодательством были задержаны некоторые представители медиа, которые незаконно финансировались из-за рубежа. Это не означает, что у нас нет свободы прессы, просто следует действовать в рамках законодательства. Мы, как и любая страна, должны беречь свое медиапространство от внешнего негативного влияния, законы должны соблюдать все. В Азербайджане свободное общество, включая и представителей медиа», - добавил Алиев. * * * 15:30 Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Напомнив, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении недавно встречались в Германии по приглашению канцлера Олафа Шольца, глава государства отметил: «Следующая встреча будет запланирована в Казахстане. Таким образом, мы предпринимаем дополнительные шаги к подписанию мирного соглашения».

* * * 15:23 В результате процесса, идущего между Арменией и Азербайджаном, началась делимитация, даже демаркация границ. Нам возвращены 4 азербайджанских села, оккупированные в 1990 и 1992 годах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Отметив, что сегодня утром остановил деятельность расположенный в Азербайджане Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, глава государства подчеркнул: «То есть имеются очень хорошие возможности для достижения мира. Мы готовы сотрудничать со странами, которые хотят оказать нам содействие в этом вопросе». Глава государства также сказал, что до конца 2027 года в Азербайджане будут введены в эксплуатацию 9 солнечных и ветровых электростанций. Их мощность равна 2 ГВт. А до 2030 года будет построено еще 10 ветровых и солнечных электростанций, мощность которых составит до 5 ГВт.

Подчеркнув, что Азербайджан активно работает над экспортом зеленой энергии в Европу, глава государства сказал: «Считаю, что Азербайджан, являющийся поставщиком природного газа, также станет поставщиком зеленой энергии в Европу».

* * * 15:12 Президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем поблагодарил Германию за поддержку Азербайджана в связи с СОР29. По словам главы азербайджанского государства, «члены наших команд находятся в тесном контакте друг с другом. Проведение СОР29 является для нас как честью, так и ответственностью. Мы к этому готовы, и зеленая повестка Азербайджана уже известна миру».

* * * 15:03 В последнее время мои визиты в Германию носят регулярный характер. Могу сказать, что в последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине. Напомнив, что он встречался с канцлером в марте прошлого года в Берлине и два месяца назад в Мюнхене, глава государства отметил: «Двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом».

* * * 14:44 В Берлине проходит совместная пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца.

* * * 14:20 В Берлине проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера Германии Олафа Шольца в расширенном составе.