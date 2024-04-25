Переговоры Шойгу с министром обороны Китая

На полях совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане прошла встреча министров обороны России и Китая Сергея Шойгу и Дун Цзюня.

По словам главы Минобороны РФ, российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности обеих стран.

«Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», - сказал Шойгу, отметив, что подходы двух стран «к принципиальным вопросам современного миропорядка и актуальным международным проблемам совпадают или близки».

По словам Шойгу, дружественные отношения России и Китая «находятся на беспрецедентном уровне».

Российский министр также заметил, что «военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее».