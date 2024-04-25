В Турции террористку приговорили к семи пожизненным срокам

Стамбульский суд по уголовным делам приговорил исполнительницу осуществленного в 2022 году на туристическом проспекте Истикляль теракта Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам, или 1 794 годам тюрьмы по совокупности преступлений. Об этом сообщает телеканал TRT по итогам оглашения приговора.

Решение по делу было принято в отношении 36 обвиняемых, в том числе Ахлям аль-Башир, оставившей бомбу на проспекте. Изначально обвинение требовало для нее тюремный срок в 3 009 лет.

В результате взрыва 13 ноября 2022 года на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения.

Согласно версии следствия, к теракту причастны Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление («Силы народной самообороны»).