Российские колонии закрываются за ненадобностью
Две исправительные колонии в Красноярском крае России закрывают из-за нехватки заключенных, которые уехали воевать с Украиной, сообщают российские СМИ.
Речь идет о колониях №16 и №7. Многие осужденные, как сообщается завербовались на войну в Украине, и содержать здания стало экономически невыгодно. Ликвидируемые колонии красноярский омбудсмен Марк Денисов назвал «фактически градообразующими», поэтому властям уже скоро придется столкнуться с последствиями такого решения.