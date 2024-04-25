Страны Евросоюза готовы признать Палестинское государство
Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх заявил, что ряд стран, в частности европейских, изменили свою позицию и готовы признать палестинское государство «как можно скорее».
Аль-Шейх сказал, что эта позиция будет способствовать реализации решения о создании двух государств в соответствии с международным правом.
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