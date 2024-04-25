В России задержали журналиста Forbes

По его словам, основанием для задержания стал репост публикации о событиях в Буче в одном из телеграм-каналов. Журналиста поместили в изолятор временного содержания в Хабаровске после предъявления обвинения в Следственном комитете.

Перед этим у него дома прошли обыски. «Изъяли компьютеры, телефоны — и его, и жены, и телефоны и компьютеры детей», — рассказал Бубон. Заседание суда об избрании меры пресечения Мингазову состоится завтра.

Как уточнил адвокат, журналиста обвинили в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической, идеологической или другой ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.