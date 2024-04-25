США поддержали Молдову

США поддерживают Молдову в ее долгосрочных демократических и экономических реформах, а также ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как сообщает «Голос Америки», об этом заявили официальные лица двух стран после проведения в Вашингтоне Стратегического диалога США и Молдовы.

«Укрепление границ, повышение эффективности правоохранительных органов и улучшение управления оружием и боеприпасами повышает безопасность Молдовы и региона», – говорится в совместном заявлении делегаций.

США помогают молдавским силам безопасности в повышении их уровня физической безопасности и управлении запасами оружия и боеприпасов, а также консультируют по вопросам защиты от киберугроз, отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что США поблагодарили Молдову за то, что она продолжает принимать и защищать беженцев, спасающихся от войны России в Украине.