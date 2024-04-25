Опасения Майи Санду

Президент Молдовы Майя Санду в связи с Международным днем памяти жертв Чернобыльской катастрофы, который отмечается 26 апреля, заявила, что последствия чернобыльских взрывов и утечки радиоактивных веществ служат напоминанием о необходимости ядерной безопасности и важности международного сотрудничества для мирного и безопасного использования ядерных технологий. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Молдовы.

Санду отметила, что война России против Украины выдвинула на первый план риск ядерной аварии в регионе.

«Если все страны мира будут действовать солидарно во имя общего блага, защищая людей и окружающую среду, у нас может быть мирное и безопасное будущее», - подчеркнула Санду.