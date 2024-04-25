Таджикистан предъявил претензии России

В МИД Таджикистана состоялась встреча с послом России в Душанбе Семеном Григорьевым, сообщили во внешнеполитическом ведомстве этой страны.

В ходе встречи, как сообщается, были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы России.

До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана.