Россия делает вид, что ей все равно

Москва не обращает внимания на резолюцию Европарламента с призывом не признавать результаты выборов президента России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно скатился на позиции такой прочной последовательной русофобии», - сказал он в ответ на вопрос, «может ли этот документ нанести ущерб интересам РФ и остается ли Москва открытой к диалогу с Европой».

По его словам, депутаты вопреки своему призванию к выстраиванию диалога превратили Европарламент в «машину оголтелых заявлений и внутренних противоречий».

В принятой Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге резолюции депутаты призвали не признавать итоги выборов президента России, которые в тексте названы недемократическими. Также авторы документа рекомендовали государствам ЕС «поддерживать независимые организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников и оказывать поддержку российской демократической оппозиции».