Ильхам Алиев: Тысячи бывших переселенцев вернулись на свои земли

Прошло всего три с половиной года после окончания войны, 6 тысяч бывших переселенцев уже вернулись на свои исконные земли, и этот процесс продолжается, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Подчеркнув, что до конца этого года на родную землю вернутся 20 тысяч вынужденных переселенцев, глава азербайджанского государства сказал, что каждый человек возвращается с чувством благодарности к азербайджанской армии, руководству Азербайджана, молясь об упокоении душ наших шехидов. Это общенациональный вопрос.

«Равно как освобождение наших земель было всенародным вопросом, восстановление земель также является всенародным вопросом», - отметил Ильхам Алиев.