США готовы усиливать давление на Китай из-за России

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность ужесточения давления на Китайскую Народную Республику за помощь России. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

«США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая», – заявил он.

Блинкен отметил, что решение обусловлено обстановкой в Украине. По его словам, если Китай продолжит поддерживать Россию в вопросе войны, то США могут принять соответствующие меры.

Энтони Блинкен 25 апреля прибыл в Китай с рабочим визитом.