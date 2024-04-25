Иран показал оружие, которым атаковал Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР) разрешил японской съемочной группе посетить объект в пригороде Тегерана, где были выставлены именно те ракеты и беспилотники иранского производства, которыми был нанесен удар по Израилю.

«Использованное во время атаки вооружение включает баллистические ракеты Emad, крылатые ракеты Paveh и дроны-камикадзе Shahed-136. дальность полета Emad составляет 1700 км, а Shahed-136 может преодолеть более 2000 км», - заявил бригадный генерал Али Балали, возглавляющий объект.

Иранский военный также пригрозил Израилю более «ужасными последствиями», если тот вступит в полномасштабную войну: «Лучшим сценарием станет тот, при котором Израиль не допустит ни одной ошибки, а Иран достигнет своих целей сдерживания, не выпустив ни одной ракеты».