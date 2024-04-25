Шольц рад договоренностям Баку и Еревана

Думаю, 2024 год может и должен стать годом мира в регионе. Это приносит возможности и ответственность, сказал канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что немецкая сторона рада предварительным договоренностям, связанным с делимитацией, канцлер Германии подчеркнул, что поддерживает сохранение этой динамики и смелый шаг в этом направлении.