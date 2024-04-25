Руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Айнура Ахмедова рассказала о положительном влиянии на здоровье людей кохлеарной имплантации, проводимой в рамках обязательного медицинского страхования. А.Ахмедова дополнила, что обязательное медицинское страхование, обеспечивая полное восстановление слуха у прооперированных лиц, спасает их от пожизненной инвалидности.

В 2021–2023 годах для восстановления слуха 317 больным осуществлена кохлеарная имплантация за счет обязательного медицинского страхования. 282 из оперированных составили дети, а 35 - взрослые.

«Кохлеарная имплантация в рамках обязательного медицинского страхования проведена в основном у детей, родившихся с тугоухостью или потерей слуха. Благодаря данной операции улучшается слух, восприятие речи, в результате упрощается их общение с членами семьи, друзьями. Возможность вступления в диалог с окружающими повышает их самоуверенность. А это, естественно, значительно расширяет их профессиональные возможности, способствует успехам в карьере и в личной жизни. С учетом всего этого отменен количественный лимит на операции по кохлеарной имплантации», – сказала Ахмедова.

Отметим, что с целью установления диагноза за счет обязательного медицинского страхования проводятся Бера-тестирование, КТ- и МРТ-обследования. Лекарства и медицинские расходные, кохлеарный имплантат, речевой процессор, используемые в ходе операции, послеоперационное регулирование звука в приборе, а также услуги логопеда и психолога для адаптации к окружающей среде в период реабилитации оказываются гражданам бесплатно за счет обязательного медицинского страхования.

К услугам логопеда относится слуховое восприятие у детей, развитие речи, коммуникативных навыков, проведение занятий по устранению нарушений звукопроизношения, чтения и письма. А к услугам психолога относится деятельность в среде, в которой находится ребенок, развитию его мышления и восприятия, устранению поведенческих расстройств.

Операция по кохлеарной имплантации проводится за счет обязательного медицинского страхования на основании направления в частное медицинское учреждение, имеющее договор с Агентством. Для проведения соответствующих обследований, установления диагноза и выдачи направления в частное медицинское учреждение на операцию в первую очередь необходимо с удостоверением личности обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB, или в один из 9 научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.