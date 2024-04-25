Ильхам Алиев: Азербайджан будет наводить мосты...

«В Европе растет спрос на природный газ – газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Европейского союза 8 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 миллиардов. Мы вкладываем дополнительные инвестиции и выделяем дополнительные средства для поддержки европейских стран в этом вопросе». С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

«Таким образом, Азербайджан, богатый как традиционными видами энергии, так и возобновляемыми видами энергии, и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана посоветовал не создавать «какие-то мифы о странах, богатых нефтью и газом. Эти страны приложили большие усилия для решения климатических проблем. Сегодня ОАЭ, Азербайджан и Бразилия действуют в формате «Тройки».

Отметив, что эти страны предпринимают шаги, направленные на расходование полученных доходов на зеленую энергию, глава государства сказал: «COP29 не будет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты. Азербайджан намерен играть роль моста между Западом и Глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата».