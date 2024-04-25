Милли Меджлис пошел по стопам Гаджи Неграмского

Комментируя принятие во втором чтении закона Азербайджанской Республики «О создании искусственных земельных участков на части принадлежащей Азербайджану зоне Каспийского моря», депутат отметил, что тенденция создавать искусственные острова путем сложных технологических решений характерна сегодня для многих стран мира и считается одним из эффективных способов повышения туристических потоков.

«На фоне растущего в мире туристического интереса к Азербайджану, принятие закона о строительстве на Каспии искусственных зон суши является необходимым решением» , - сказал в интервью haqqin.az член парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Нагиф Хамзаев.

От себя добавим, что вопрос создания в Азербайджане подобных островов приобрел в некоторой степени проблематично-комедийный характере после скандальной истории распила миллиардного кредита Межбанка, выделенного нахчыванскому бизнесмену Гаджи Ибрагиму-Неграмскому. Кредитному олигарху выделили под миллиард, но по сей день в бакинскую бухте не появились ни острова, ни инфраструктура. В память о витиевато-коррупционной идее прежнего руководства Межбанка остался жалкий пивной бар, пришедший в негодность.

Конечно же, в мире чрезвычайную привлекательность подобных туристических зон создают шедевры современной архитектуры и ландшафтного дизайна, как остров «Жемчужина» в Катаре, «Пальмовые острова» в Дубае, Северный остров в Чикаго, Диснейленд в Токио…

Однако, насколько вопрос создания искусственных островов актуален в Азербайджане, в котором очень много неосвоенных и бесконтрольных земельных участков?!

В случае принятия законопроекта в третьем чтении, по словам Нагифа Хамзаева, будут урегулированы все вопросы создания искусственных участков суши в азербайджанском секторе моря.

«Это довольно сложный вопрос, если учесть уязвимость экологии Каспия, - отметил депутат. - Прикаспийские страны сформировали комиссию, которая занимается решением экологических проблем. Одна из особенностей законопроекта заключается в том, что искусственный остров не может являться частной собственностью и будет принадлежать исключительно государству. Собственностью предпринимателей могут быть лишь построенные на острове отели, рестораны, объекты отдыха, развлечений и другие туристические объекты. Для реализации проекта искусственного острова на Каспии, инвестору предстоит заключить соглашение с Водным фондом страны. Процесс проверки проекта займет два года. В то же время, чтобы симулировать экономическую деятельность на этих территориях, для предпринимателей будут предусмотрены различные преференции».