В полуфинале Хидаят в упорной борьбе одолел Адиля Османова из Молдовы. В финале он встретится с россиянином Данилом Лаврентьевым.

Хидаят Гейдаров (73 кг) вышел в финал чемпионата Европы и в шаге от своего 4-го титула сильнейшего дзюдоиста континента.

Сегодня на медаль претендует наш 3-кратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг). Он поочередно победил албанца Индрита Цуллхаи, португальца Отари Квантидзе, белоруса Руслана Головачева и вышел в полуфинал, где встретится с Адилем Османовым из Молдовы.

В этом же весе Рашид Мамедалиев одолел соперника из Ирландии, но затем уступил упомянутому выше Головачеву.

В весе до 81 кг Зелим Цкаев проиграл в первой же схватке еще одному ирландскому дзюдоисту.

Напомним, вчера Балабей Агаев (60 кг) стал серебряным призером.