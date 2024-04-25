Специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию от AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по специальным ценам на рейсы в Бухарест и Софию.

В сообщении пресс-службы AZAL говорится, что по маршруту Баку - Бухарест - Баку и Баку - София - Баку авиакомпания предлагает билеты в одну сторону за 169 евро, в обе стороны — 300 евро. Для маршрута Бухарест - Баку - Бухарест стоимость авиабилета в одну сторону составляет — 155 евро, в обе стороны — 300 евро.

Путешественники, выбравшие маршрут София - Баку - София, могут приобрести билеты за 153 евро в одну сторону и за 300 евро туда и обратно.