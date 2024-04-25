Специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию от AZAL
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по специальным ценам на рейсы в Бухарест и Софию.
В сообщении пресс-службы AZAL говорится, что по маршруту Баку - Бухарест - Баку и Баку - София - Баку авиакомпания предлагает билеты в одну сторону за 169 евро, в обе стороны — 300 евро. Для маршрута Бухарест - Баку - Бухарест стоимость авиабилета в одну сторону составляет — 155 евро, в обе стороны — 300 евро.
Путешественники, выбравшие маршрут София - Баку - София, могут приобрести билеты за 153 евро в одну сторону и за 300 евро туда и обратно.
В рамках предложения предусмотрена возможность перевозки ручной клади весом до 10 кг. Специальные цены на авиабилеты не распространяются на периоды повышенного спроса.
В пресс-службе отметили, что с 3 июня AZAL начнет полеты в Бухарест — столицу Румынии — два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Начиная с 7 июня рейсы в столицу Болгарии – Софию — также будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
Путешественникам советуют не упустить возможность воспользоваться специальными ценами на авиабилеты от авиакомпании и посетить прекрасные города Бухарест и София!
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте https://portal.azal.az/ru/ и через обновленное мобильное приложение Azerbaijan Airlines.