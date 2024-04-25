Задержан еще один соучастник теракта в «Крокусе»

Сотрудники силовых структур задержали еще одного предполагаемого соучастника теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Задержан еще один предполагаемый фигурант дела о теракте в "Крокусе". Сейчас устанавливается его причастность в соучастии в теракте", - сказал источник в МВД.

Ранее о задержании сообщило издание РБК. По его информации, это гражданин Таджикистана 21-летний Джумохон Курбонов.

22 марта группа вооруженных мужчин ворвалась в холл концертного зала и начала расстреливать толпу, после чего продолжила убивать в самом зале и подожгла его. Трагедия унесла жизни 144 человек.

После теракта ФСБ задержала 11 человек, 8 из которых уже отправлены в СИЗО.