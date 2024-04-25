А Великобритания хочет забрать Казахстан новая геополитика
Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Казахстанский участок своего турне по странам центральноазиатской пятерки Дэвид Кемерон отработал в лучших традициях британской дипломатии: напористо и в пользу Лондона, кипя энергией и сорвав аплодисменты в Астане. И глядя на него, вновь подумалось, что слухи о закате Великобритании как влиятельнейшего мирового игрока явно преувеличены.
Во всяком случае, ему удалось подписать соглашение о стратегическом партнерстве Лондона и Астаны, работа над которым шла шесть долгих лет. И теперь в столице Казахстана этот документ называют «фундаментом новых отношений, который позволит укрепить сотрудничество в ключевых областях» – от добычи полезных ископаемых до банковского дела, от энергетики до образования.
Дэвид Кэмерон сам задал такую энергетику своей поездке в Центральную Азию. Накануне ее начала он говорил: «Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию».
При этом британский министр особо подчеркнул, что страны Центральной Азии, соседствующие с Россией и Китаем, сейчас выбирают, с кем им сотрудничать, и в связи с этим Великобритании пора активно включиться в гонку за влияние в регионе. И Лондон в эту гонку активно включился, обойдя здесь на сегодняшний момент и американцев, и своих партнеров по ЕС.
Интересна предыстория нынешней британской активности. Осенью прошлого года в Комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента был представлен доклад «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии». Причем это был совместный документ, в работе над которым принимали участие и консерваторы, и либералы.
Его авторы подвергли резкой критике предыдущую модель британского взаимодействия с правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и особо указали, что продолжение нынешней политики Великобритании в Центральной Азии – это путь в никуда, никчемный расход ресурсов и просто имитация бурной деятельности без внятного конечного результата.
Поскольку прежняя политика a) не позволила сформировать в Центральной Азии лояльную западноориентированную элиту и b) сохранила у власти «коррумпированные автократии». В качестве примера авторы доклада ссылались на то, что Британия стала пристанищем для старой центральноазиатской элиты и центром оттока капитала. Вывод: политику надо менять. Нужно принимать решение начать разворот к Центральной Азии всерьез, а не просто в виде официальных заявлений. Желательно с чистого листа, отбросив все предыдущие штампы.
И лучшим местом приложения усилий британской дипломатии был предложен Казахстан. Что было и логично, и ожидаемо, поскольку именно здесь, в отличие от других стран региона, присутствие британского капитала наиболее заметно. Судите сами: с момента провозглашения независимости Казахстана в декабре 1991 года британские инвестиции в страну составили 17 миллиардов долларов.
В прошлом году инвестиции из Великобритании в экономику Казахстана увеличились на 20% и составили $795 миллионов. В настоящее время около 600 предприятий, созданных с капиталом британского бизнеса, вносят свой вклад в развитие страны. Среди них такие известные компании, как Shell, RioTinto, Ernst and Young, AstraZeneca. К тому же в Астане ясно дали понять, что готовы сотрудничать с Лондоном в добыче и переработке редкоземельных элементов. А это по нынешним временам не просто выгодно. Это супервыгодно, и дает целый ряд конкурентных преимуществ перед партнерами и противниками.
Поэтому в ходе визита в Казахстан Кэмерон не стал мелочиться, и отсыпал Астане выгодных проектов о сотрудничестве, что называется, «полной горстью». Вплоть до технологического партнерства, что вполне может стать важным первым шагом на пути к построению внутренней цепочки добавленной стоимости в казахстанском горнодобывающем секторе.
Словом, Великобритания всерьез повернулась если и не ко всей Центральной Азии, то уж к Казахстану-то точно, обойдя здесь и США, и ЕС. А следом за ней потянулась Япония: уже официально объявлено, что в Токио началась подготовка к проведению в августе этого года саммита с пятью странами Центральной Азии, в котором примет участие премьер-министр Японии Фумио Кисида. И пройдет этот саммит не где-нибудь, а, конечно же, в Казахстане.
Это требует от Астаны соблюдения балансов. И на днях президент Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Которого заверил в том, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнерства. Дипломатия Акорды – она такая.