Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 16:29

Казахстан и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Казахстанский участок своего турне по странам центральноазиатской пятерки Дэвид Кемерон отработал в лучших традициях британской дипломатии: напористо и в пользу Лондона, кипя энергией и сорвав аплодисменты в Астане. И глядя на него, вновь подумалось, что слухи о закате Великобритании как влиятельнейшего мирового игрока явно преувеличены. Во всяком случае, ему удалось подписать соглашение о стратегическом партнерстве Лондона и Астаны, работа над которым шла шесть долгих лет. И теперь в столице Казахстана этот документ называют «фундаментом новых отношений, который позволит укрепить сотрудничество в ключевых областях» – от добычи полезных ископаемых до банковского дела, от энергетики до образования.

Дэвид Кэмерон сам задал такую энергетику своей поездке в Центральную Азию. Накануне ее начала он говорил: «Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию». При этом британский министр особо подчеркнул, что страны Центральной Азии, соседствующие с Россией и Китаем, сейчас выбирают, с кем им сотрудничать, и в связи с этим Великобритании пора активно включиться в гонку за влияние в регионе. И Лондон в эту гонку активно включился, обойдя здесь на сегодняшний момент и американцев, и своих партнеров по ЕС. Интересна предыстория нынешней британской активности. Осенью прошлого года в Комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента был представлен доклад «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии». Причем это был совместный документ, в работе над которым принимали участие и консерваторы, и либералы. Его авторы подвергли резкой критике предыдущую модель британского взаимодействия с правительствами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и особо указали, что продолжение нынешней политики Великобритании в Центральной Азии – это путь в никуда, никчемный расход ресурсов и просто имитация бурной деятельности без внятного конечного результата. Поскольку прежняя политика a) не позволила сформировать в Центральной Азии лояльную западноориентированную элиту и b) сохранила у власти «коррумпированные автократии». В качестве примера авторы доклада ссылались на то, что Британия стала пристанищем для старой центральноазиатской элиты и центром оттока капитала. Вывод: политику надо менять. Нужно принимать решение начать разворот к Центральной Азии всерьез, а не просто в виде официальных заявлений. Желательно с чистого листа, отбросив все предыдущие штампы.