Суд ООН завершил слушания в рамках иска Баку к Еревану

Международный суд ООН в Гааге завершил слушания по предварительным возражениям в рамках поданного Азербайджаном иска к Армении о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ходе последнего заседания азербайджанская сторона призвала инстанцию отклонить требования адвокатов, представляющих армянскую сторону, и перейти к рассмотрению дела по существу.

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в рамках слушаний по делу зачитал заявление азербайджанской стороны: «Азербайджанская Республика просит Суд отклонить каждое из предварительных возражений, которые Армения излагает в своем окончательном представлении от 24 апреля 2024 года, на том основании, что ни одно из них не является обоснованным возражением против юрисдикции Суда или приемлемости требований Азербайджана. В качестве альтернативы Азербайджан просит суд отклонить предварительные возражения на том основании, что они поднимают вопросы, решение по которым должно приниматься на стадии рассмотрения дела по существу».