Qalaalti Hotel & SPA – место отдыха и оздоровления в райском уголке
Представьте себе пятизвездочный отель, где каждая минута проведенного времени приносит удовольствие. Где вы можете наслаждаться видом на величественные горы под пение птиц и журчание родников. Где свежий воздух, сам по себе целебный, наполняет ваш организм энергией.
Да, это не фантазия, а реальность, доступная всего в 120 километрах от Баку – в Шабранском районе. Здесь, в Qalaalti Hotel & Spa, вы встретите роскошь и комфорт, совмещенные с медицинскими возможностями.
Qalaalti Hotel & SPA предлагает специальный медицинский пакет для вашего здоровья и отдыха. Воспользуйтесь этой возможностью, оплатив всего 475 AZN за 3 дня для двух человек, чтобы восстановить свое здоровье и получить идеальный опыт отдыха.
В стоимость входит:
Медицинское обследование
Анализы
Лечение
Удобное проживание
Трехразовое питание
SPA
Основой лечения в медицинском центре отеля Qalaalti Hotel & Spa является целебная минеральная вода Нафтсу. Ее уникальные свойства оказывают благотворное воздействие на организм: очищают почки и желчевыводящие пути, предотвращают образование камней, регулируют обмен веществ и способствуют снижению веса. Вода Галаалты также эффективна при лечении ряда заболеваний, включая мочекаменную болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, гепатиты, проблемы опорно-двигательного аппарата, нервной системы и дыхательных путей. Более того, она способствует укреплению иммунитета и повышению общей иммунной системы организма.
Но отдых в Qalaalti Hotel & Spa – это лечение, совмещенное с незабываемым времяпрепровождением. Здесь вы сможете насладиться широким выбором развлечений: от бассейна и фитнес-зала до игры в боулинг и пикника на свежем воздухе. А для маленьких гостей также предусмотрено множество веселых развлечений.
Не упустите возможность провести время в этом уникальном уголке природы, где роскошь и забота о здоровье сочетаются в идеальном балансе. Бронируйте ваш отдых уже сегодня на сайте www.galaalti.az или по номеру *5445.