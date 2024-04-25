Qalaalti Hotel & SPA – место отдыха и оздоровления в райском уголке

17:10

Представьте себе пятизвездочный отель, где каждая минута проведенного времени приносит удовольствие. Где вы можете наслаждаться видом на величественные горы под пение птиц и журчание родников. Где свежий воздух, сам по себе целебный, наполняет ваш организм энергией. Да, это не фантазия, а реальность, доступная всего в 120 километрах от Баку – в Шабранском районе. Здесь, в Qalaalti Hotel & Spa, вы встретите роскошь и комфорт, совмещенные с медицинскими возможностями.

Qalaalti Hotel & SPA предлагает специальный медицинский пакет для вашего здоровья и отдыха. Воспользуйтесь этой возможностью, оплатив всего 475 AZN за 3 дня для двух человек, чтобы восстановить свое здоровье и получить идеальный опыт отдыха. В стоимость входит: Медицинское обследование Анализы Лечение Удобное проживание Трехразовое питание SPA