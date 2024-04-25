Украине обещают F-16 и обученных пилотов

Истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать в Украину уже в этом году. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, слова которого приводят СМИ.

«В этом году в Украину начнут поступать эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы», - сказал Остин на встрече доноров Киева.

Напомним, ранее Нидерланды сообщили, что передадут Украине первые F-16 во второй половине этого года. Также поставить истребители обещали Дания, Норвегия и Бельгия. СМИ писали, что Киев получит всего 6 истребителей из 45 обещанных, а управлять ими смогут только 12 украинских летчиков.