Генерал Карапетян готовится к свержению Пашиняна горячая тема
Соглашение между Баку и Ереваном о возвращении Азербайджану четырех оккупированных сел и делимитации части границы двух стран используется реваншистскими силами как предлог для планов государственного переворота в Армении.
Как уже сообщал haqqin.az, начало демаркационных работ с участием картографов и других специалистов для реализации двустороннего соглашения сопровождается протестами жителей приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области Армении.
Пророссийская оппозиция, а также другие реваншистские силы изо всех сил стараются преувеличить масштаб протестов, чтобы вывести на улицы Еревана как можно больше людей. К этому «процессу» подключился и живущий в Москве экс-министр обороны Армении генерал Аршак Карапетян, принявший 5 апреля участие в формате видеоконференции в учредительном съезде своей партии в Ереване.
Выступая на фоне флагов России и самопровозглашенной «НКР», отставной генерал призвал своих соотечественников в Армении начать с 16.00 24 апреля акцию гражданского неповиновения.
Естественно, Карапетян не забыл и про премьер-министра Армении, заявив, что «…Пашиняна вместе с его «хунтой» нужно судить, а не просто отправить в отставку».
Начиная с 25 апреля по призыву Карапетяна небольшие группы людей стали перекрывать дороги и провоцировать беспорядки в разных городах Армении, в том числе в Ереване. На фоне этих выступлений довольно подозрительные российские источники публикуют материалы о том, что в Армении назревает государственный переворот, в результате которого военные свергнут Никола Пашиняна за его попытку оторвать Армению от России.
В ходе возобновившейся сегодня утром акции неповиновения сторонники оппозиции перекрыли улицы в разных частях Еревана и вступили в столкновения с полицией, пытавшейся преградить им дорогу. Один из центральных проспектов Еревана перекрыт грузовиками. По имеющимся данным, из регионов в столицу Армении подтягиваются сторонники оппозиции и различные диверсионные группы. В связи с этим начиная с утра патрульная полиция задерживает все грузовики на автомагистрали Ереван-Севан, преграждая им путь в столицу.
Правда, уже в полдень полиция заявила, что все улицы в Ереване, ранее перекрытые демонстрантами, разблокированы. Тем не менее, как сообщают армянские СМИ, различные группы продолжают попытки вновь перекрыть городские улицы.
В материале, размещенном под аккаунтом «Великоросс», говорится, что «…на фоне отдаления Армении от России местная элита осознает необходимость свержения Пашиняна».
Анонимный источник цитирует призыв Аршака Карапетяна и сообщает, что если среди высшего офицерства армии Армении начнут распространяться подобные настроения, то в стране может произойти военный переворот.
При этом авторы материала утверждают, что на самом деле военный переворот хотят осуществить западные спецслужбы, а Россия в этой ситуации является единственной силой, способной обеспечить стабильность в Армении. Разумеется, при условии, что «…Пашинян изменит свой курс и вновь возьмет на себя обязательство быть верным России».
По мнению авторов публикации, армянская диаспора в США также оказывает растущее влияние на ситуацию в стране.
«Возможно, это один из сценариев «цветной революции», цель которого – привести к власти своих людей, - пишут авторы «Великоросса». - В последнее время такие мировые лидеры, как Франция, Великобритания, да и весь Евросоюз, проявляют интерес к Армении и пытаются продвигать свои собственные интересы, которые не всегда согласуются с главами государств. В существующей ситуации западный блок старается перетянуть одеяло на себя. Армения же является обычной разменной монетой, точно такой же, как страна «У» (речь, по-видимому, идет об Украине – ред.). Для Армении готовится похожий сценарий, который приведет к смене политического курса».
По мнению «великороссов», в случае принятия решения о свержении правительства Пашиняна на карту будет поставлено все. Однако решающую роль должны сыграть именно военные. И поскольку Аршак Карапетян идеально вписывается в общую картину противостояния, бывший министр обороны может быть использован против действующего премьер-министра Армении в качестве политического «тарана».
При этом следует отметить, что оппозиционным кругам, пытавшимся запустить новое антипашинянское движение вокруг темы возвращения Азербайджану четырех сил, так и не удалось мобилизовать крупные силы. В связи с чем масштабные протесты или беспорядки в Армении представляются маловероятными.
При этом было бы неправильно исключать, что для государственного переворота в Армении могут быть задействованы другие сценарии. И, в частности, военный.