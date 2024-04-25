Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:23

Соглашение между Баку и Ереваном о возвращении Азербайджану четырех оккупированных сел и делимитации части границы двух стран используется реваншистскими силами как предлог для планов государственного переворота в Армении. Как уже сообщал haqqin.az, начало демаркационных работ с участием картографов и других специалистов для реализации двустороннего соглашения сопровождается протестами жителей приграничных с Азербайджаном сел Тавушской области Армении.

Пророссийская оппозиция, а также другие реваншистские силы изо всех сил стараются преувеличить масштаб протестов, чтобы вывести на улицы Еревана как можно больше людей. К этому «процессу» подключился и живущий в Москве экс-министр обороны Армении генерал Аршак Карапетян, принявший 5 апреля участие в формате видеоконференции в учредительном съезде своей партии в Ереване. Выступая на фоне флагов России и самопровозглашенной «НКР», отставной генерал призвал своих соотечественников в Армении начать с 16.00 24 апреля акцию гражданского неповиновения. Естественно, Карапетян не забыл и про премьер-министра Армении, заявив, что «…Пашиняна вместе с его «хунтой» нужно судить, а не просто отправить в отставку». Начиная с 25 апреля по призыву Карапетяна небольшие группы людей стали перекрывать дороги и провоцировать беспорядки в разных городах Армении, в том числе в Ереване. На фоне этих выступлений довольно подозрительные российские источники публикуют материалы о том, что в Армении назревает государственный переворот, в результате которого военные свергнут Никола Пашиняна за его попытку оторвать Армению от России.

В ходе возобновившейся сегодня утром акции неповиновения сторонники оппозиции перекрыли улицы в разных частях Еревана и вступили в столкновения с полицией, пытавшейся преградить им дорогу. Один из центральных проспектов Еревана перекрыт грузовиками. По имеющимся данным, из регионов в столицу Армении подтягиваются сторонники оппозиции и различные диверсионные группы. В связи с этим начиная с утра патрульная полиция задерживает все грузовики на автомагистрали Ереван-Севан, преграждая им путь в столицу. Правда, уже в полдень полиция заявила, что все улицы в Ереване, ранее перекрытые демонстрантами, разблокированы. Тем не менее, как сообщают армянские СМИ, различные группы продолжают попытки вновь перекрыть городские улицы. В материале, размещенном под аккаунтом «Великоросс», говорится, что «…на фоне отдаления Армении от России местная элита осознает необходимость свержения Пашиняна». Анонимный источник цитирует призыв Аршака Карапетяна и сообщает, что если среди высшего офицерства армии Армении начнут распространяться подобные настроения, то в стране может произойти военный переворот.