Иран и Россия заявили о «новом уровне» отношений

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

Российский министр заявил, что контакты РФ и Ирана на высшем и военном уровнях выросли «на фоне угроз безопасности двух государств». «Кратно возросла интенсивность контактов: как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств», - сказал Шойгу в ходе встречи с Аштиани в Астане.

По мнению Шойгу, «сотрудничество России и Ирана всегда отличалось динамикой и многоплановостью».

В то же время министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани заявил, что «отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень».