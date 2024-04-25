Министр нацбезопасности Израиля: ХАМАС боится операции в Рафахе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал ЦАХАЛ немедленно начать наступление на Рафах. Свое обращение он опубликовал в соцсети Х.

«Предложение Египта поступило потому, что ХАМАС боится операции в Рафахе. [Войти] в Рафах сейчас же!» — написал он.

Ранее Египет предложил заморозить вторжение в Рафах в обмен на начало переговоров. Об этом сообщал Al-Arabi со ссылкой на источники.

По их словам, Каир обсудил с главами «Моссада» и ШАБАК вопрос преодоления разногласий в переговорах по заложникам в обмен на заморозку деятельности в Рафахе.