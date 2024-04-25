Украина и Латвия будут производить много дронов

Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов". Об этом на совместном брифинге со своей латвийской коллегой Байбой Браже в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины поблагодарил Ригу за лидерство в коалиции дронов и отметил, что украинские и латвийские компании могут многое сделать в этом направлении.

"Сейчас ведется совместная работа над наращиванием этого производства. Нужно больше дронов", – сказал Кулеба.

Недавно правительство Латвии на заседании приняло решение об отправке первой партии беспилотников в рамках "коалиции дронов", которую инициировала страна.

Сообщалось, что Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция стран, входящих в коалицию, – обеспечить миллион дронов для нужд Украины.

Напомним, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В январе британский премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.