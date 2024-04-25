США в последний раз предупреждают

Вашингтон готов принять решительные меры в отношении Пекина, если он не прекратит оказывать помощь РФ.

Текущий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай рассматривается как последнее предупреждение Пекину, продолжающему поставлять России микроэлектронику, оборудование и другие товары двойного назначения, которые используются Москвой в военной промышленности для производства вооружения и продолжения вторжения в Украину.

После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином шеф американской дипломатии сделал заявление для прессы, в котором подтвердил решительный настрой Соединенных Штатов.

"Если Пекин не примет меры для решения этой проблемы, это сделает Вашингтон", - сказал госсекретарь. Блинкен акцентировал внимание, что те товары, которые КНР поставляет России, помогают ей поддерживать свой ВПК и производить оружие, при помощи которого РФ уничтожает украинскую инфраструктуру и убивает украинских граждан. России будет сложно поддерживать свое наступление в Украине без китайской поддержки, подчеркнул глава Госдепа.

Госсекретарь также добавил: если Китай продолжит оказывать помощь России, превратившейся в наибольшую угрозу для европейской безопасности со времен холодной войны, то ему не удастся достигнуть улучшения отношений с Европой.

Ранее СМИ писали, что Блинкен в рамках визита в Китай намеревался предупредить Пекин о готовности Вашингтона к применению жестких мер, если китайская сторона не прекратит поставлять России технологии, связанные с вооружением. По информации журналистов, Вашингтон может ввести санкции против финансовых учреждений и других организаций Китая.