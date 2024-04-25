Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 5-й иерусалимской конференции. В своей речи президент Турции помолился за «уничтожение Нетаньяху и сионистов», раскритиковав «менталитет крестоносцев» и назвав боевиков из палестинского радикального движения ХАМАС «братьями».

«Моя молитва такова: «О Аллах, прояви Свое имя Всемогущий и уничтожь этих сионистов, начиная с Нетаньяху». Даже если некоторые люди отступят, мы не свернем с пути [поддержки Палестины], потому что мы верим в Аллаха и Судный день», - заявил президент Турции.

Эрдоган отметил рост исламофобии и «менталитета крестоносцев» в современном мире: «Мы переживаем дни, когда мусульманам трудно оставаться мусульманами, жить по-исламски, отстаивать право, закон и справедливость. Мы видим, что они хотят возродить менталитет крестоносцев, питающийся кровью и слезами».

Турецкий лидер добавил, что Анкара не намерена прекращать поддержку Палестины в условиях, когда Израиль «совершает геноцид в Газе». Эрдоган подчеркнул, что власти Израиля «напрасно считают, что способны заставить Турцию замолчать», обвинив его в антисемитизме.

«Вы не сможете надеть цепи на сердце или волю Тайипа Эрдогана», - заявил он.