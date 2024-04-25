Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 18:51

24 апреля в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация переведенной на русский язык книги известного азербайджанского политолога и общественного деятеля, доктора философии Адема Исмаила Бакуви «Суд в преисподней: 17 мгновений лжи». Перед началом презентации деятели культуры, искусства, литературы и политики минутой молчания почтили память погибших в борьбе за освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации. В частности, актеры импровизированного мини-спектакля перечислили названия всех армянских террористических организаций, созданных с начала прошлого века, которые по сей день совершают бесчисленные акты террора в различных уголках мира.

Книга «Суд в преисподней: 17 мгновений лжи», являющаяся литературно-философским детищем Адема Исмаила Бакуви, написана в форме утопического романа, в котором перед высшим судом Создателя предстают так называемые «герои» современного армянского общества, совершившие ужасные преступления против азербайджанского и других народов. Обвинения против отпетых армянских головорезов, провокаторов и подстрекателей выдвигают гениальные личности, оставившие неизгладимый след в мировой истории - философы, ученые, мыслители, полководцы… Открыла вечер директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, предложив собравшимся поделиться мнениями о книге Адема Исмаила Бакуви, появление которой, несомненно, станет знаменательным событием в азербайджанской литературе. По словам выступившего на вечере члена Союза писателей Азербайджана, писателя и переводчика Салима Бабуллаоглу, одной из главных задач автора книги «Суд в преисподней: 17 мгновений лжи» стало доведение до мировой общественности исторической правды об Азербайджане, разоблачение армянских фальсификаторов истории и, главное, раскрытие античеловеческой сути армянской националистической идеи.

На презентации книги выступили экс-министр иностранных дел, политолог Тофик Зульфугаров, депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, заместитель председателя Госкомитета по религиозным делам Саяд Аран, профессор БГУ Джалил Нагиев, главный редактор газеты «Ədəbiyyat» Азер Туран и другие видные представители общественности, высоко оценившие как художественное, так и общественно-политическое значение произведения Адема Исмаила Бакуви. Было отмечено также, что книга предназначена не только для азербайджанского читателя, но и для более широкой международной аудитории. Выступивший затем Адем Бакуви отметил, что не случайно презентовал свою книгу именно 24 апреля, в день, когда мировое армянство отмечает годовщину так называемого «армянского геноцида», являющегося грубой фальсификацией истории и оправданием преступлений армянских националистов против тюркского и других народов. «Наш вечер, - подчеркнул писатель, — это одна из форм протеста пропаганде лжи и клеветы, которые армяне насаждают десятками лет».