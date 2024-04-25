Столтенберг предложил перейти от слов к делу
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к союзникам с призывом перейти от обещаний поддержки украинской стороны к реальным поставкам оружия.
"Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", - заявил Столтенберг.
Он также поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины и за решение передать ВСУ третий ЗРК Patriot.
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