Украина формирует новые бригады

Для усиления позиций в Украине сформируют новые бригады Сил обороны, сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн».

«Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Им необходима поддержка, как и бригадам, которые уже находятся на фронте», - сказал Зеленский.

Президент также призвал партнеров увеличить производство оружия на территориях их стран и в рамках совместных с Украиной проектов.

«Мы нуждаемся в том же, что и вы, если бы вы были участником этой войны», - пояснил украинский лидер.

Он также очертил, что сейчас нужно для поля боя. Во-первых, это оружие большой дальности. Во-вторых, противовоздушная оборона.

По словам Зеленского, в этом году Россия использовала более 9 тысяч управляемых бомб. Поэтому Украине нужны системы Patriot и ракеты к ним. Семь Patriot могут обеспечить безопасность в украинских городах, сказал украинский лидер. И третье, по его словам - это артиллерия.