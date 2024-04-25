Премьер Нидерландов о важной роли Турции
Южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
”Турция является геополитическим актором и имеет большие возможности влияния в регионе", - подчеркнул премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Рютте позвонил Эрдогану и попросил поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.
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