Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:44

Конгресс США сыграл свою зловещую роль – задержав на месяцы столь необходимый Украине пакет помощи, создал предпосылки для обвала линии фронта в Украине. Военная хроника последних дней показывает, что российская армия ежедневно продвигается вперед на несколько километров, прорывая Донецкий фронт. Это можно считать рекордом, ведь до последних нескольких месяцев скорость продвижения россиян составляла в среднем всего несколько десятков метров в сутки…

Анализируя материалы, опубликованные за последние 24 часа в украинских, западных и российских источниках, редакция haqqin.az приходит к выводу, что, если в ближайшее время командованию ВСУ не удастся остановить наступление русских и стабилизировать ситуацию на фронте, возникнет реальная угроза оккупации сразу нескольких крупных населенных пунктов Донецкой области, включая Славянск и Краматорск, в направлении которых российская армия постоянно бросает в бой резервные силы и, похоже, готовится использовать возможность развернуть широкомасштабные наступательные операции еще до прибытия из США и европейских стран большого количества вооружения и техники и его распределения по фронтовым бригадам ВСУ. Как уже сообщалось, 22 апреля российская армия, воспользовавшись неудачной ротацией украинских сил, продвинулась на несколько километров и частично захватила городок Очеретино, расположенный к северо-западу от ранее оккупированной Авдеевки, на территории которого находится важная железнодорожная развязка. В настоящий момент русские пытаются полностью овладеть Очеретино, а заодно захватить расположенный западнее поселок Прогресс.

Как сообщил Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, российские войска одновременно перебрасывают новые резервы на Покровское направление в Донецкой области. По его словам, ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной. «Враг пытается продвигаться в Очеретино и на запад, в сторону населенного пункта Прогресс, - рассказал Згурец. - На этом направлении враг имеет трехкратное преимущество в живой силе. Туда же он перебрасывает дополнительные резервы. Там даже появляются первые части только что сформированной 27-й армии РФ. То есть, основные усилия враг предпринимает в направлении Очеретино и, прежде всего, на расширение вклинивания вглубь линии украинской обороны». Он рассказал, что боевые действия продолжаются в населенном пункте Новокалиново и в районе Новобахмутовки. «Врагу удалось зайти в Новобахмутовку, - подтвердил эксперт. - Эти два населенных пункта расположены к северу и к югу от Очеретино». Згурец также подчеркнул, что россияне пытаются усложнить контратакующие действия ВСУ, пытающихся ликвидировать вклинивание в украинскую линию обороны. По его словам, в настоящее время украинская армия ведет тяжелые оборонительные бои и, если россияне продолжат наступление, то командование ВСУ может принять решение об отводе войск на вторую линию обороны.

В то же время, по словам Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление», Очеретино пока полностью не потерян, и там продолжаются боевые действия. При этом Коваленко подтвердил, что россияне действительно зашли в этот населенный пункт и контролируют его южную часть. «Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может создать угрозу для жизненно важных украинских логистических маршрутов, связывающих три ключевых военных узла - Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», - рассказал корреспонденту телеканала CNN на условиях анонимности офицер Восточного командования ВСУ. Отмечается, что пока Украина ждет от США одобренный Конгрессом новый пакет военной помощи российские войска продолжают продвигаться на востоке. И одним из основных объектов внимания для них остается на данный момент именно Очеретино. Как сообщил российский военный корреспондент Марат Хайруллин, всего за пару дней российская армия захватила несколько населенных пунктов в Донецкой области и укрепилась на выгодных позициях для захвата еще нескольких важных высот. После штурма Очеретино ВС РФ стремительно продвинулись в Новобахмутовку и Соловьево, создав на правом фланге Авдеевского фронта крепкий плацдарм.

Кроме того, как передает Хайруллин, в эти часы развивается наступление в Новокалиново. Более того, российские войска вошли в село Архангельское, о боях на окраине которого сообщают также и украинские источники. Поражение ВСУ здесь означает возможное окружение стратегической позиции Новокалиново. В Красногоровке российские войска вошли на территорию огнеупорного завода, на территории которого оборудована основная укрепленная позиция, на которой держится вся оборона ВСУ. «Очевидно, что Донецкий фронт со стороны ВСУ все ближе и ближе к окончательному обрушению», — подвел итог российский военкор. Украинский проект мониторинга DeepState также во многом подтверждает информацию российских военных корреспондентов, передаваемую с линии фронта. DeepState сообщает, что российская армия каждый день продвигается на несколько километров в западном направлении вдоль высот в Донецке. «На этой части фронта местность имеет решающее значение для линии обороны Украины и является основной целью российских войск с тех пор, как они захватили Авдеевку», — говорится в публикации DeepState. «Последняя карта линии фронта от DeepState показывает, что центр Очеретино, включая железнодорожную станцию, уже под контролем России, - сообщает CNN. - При этом Украина также теряет позиции в соседнем селе Новобахмутовка. Не исключено, что в ночь на 25 апреля российская армия полностью захватила Новобахмутовку. Также было подтверждено, что пало и село Соловьево, расположенное недалеко от этого населенного пункта».

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), украинское командование может принять решение об отводе войск дальше на запад, если сочтет, что тактические достижения России в этом районе слишком угрожают нынешним украинским позициям. ВСУ отошли из Авдеевки на относительно плохо подготовленные оборонительные позиции непосредственно к западу от Авдеевки. Вместе с тем, аналитики ISW сомневаются, что русские смогут поддерживать столь быстрый темп наступательных операций на данном участке фронта. «Армия Россия, скорее всего, и дальше будет наступать к северо-западу от Авдеевки, но их успехи не смогут перерасти в оперативно значимый прорыв, - считают аналитики ISW. - Российские войска находятся сейчас в 30 километрах от Покровска - главной цели на этом участке фронта, а также в 17 километрах от крупных поселков в районе этого города. Одним из населенных пунктов, постоянно атакуемых российской армией, является Часов Яр, расположенный на холме. Известно, что Путин приказал захватить Часов Яр к 9 мая. И сейчас российская армия пытается сравнять его с землей, интенсивно используя корректируемые авиабомбы».