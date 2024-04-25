Фронт обваливается. Русские продвигаются вглубь Украины фронтовая сводка

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Конгресс США сыграл свою зловещую роль – задержав на месяцы столь необходимый Украине пакет помощи, создал предпосылки для обвала линии фронта в Украине.

Военная хроника последних дней показывает, что российская армия ежедневно продвигается вперед на несколько километров, прорывая Донецкий фронт. Это можно считать рекордом, ведь до последних нескольких месяцев скорость продвижения россиян составляла в среднем всего несколько десятков метров в сутки…

Российская армия развивает наступление и каждый день продвигается на несколько километров вглубь Украины

Анализируя материалы, опубликованные за последние 24 часа в украинских, западных и российских источниках, редакция haqqin.az приходит к выводу, что, если в ближайшее время командованию ВСУ не удастся остановить наступление русских и стабилизировать ситуацию на фронте, возникнет реальная угроза оккупации сразу нескольких крупных населенных пунктов Донецкой области, включая Славянск и Краматорск, в направлении которых российская армия постоянно бросает в бой резервные силы и, похоже, готовится использовать возможность развернуть широкомасштабные наступательные операции еще до прибытия из США и европейских стран большого количества вооружения и техники и его распределения по фронтовым бригадам ВСУ.

Как уже сообщалось, 22 апреля российская армия, воспользовавшись неудачной ротацией украинских сил, продвинулась на несколько километров и частично захватила городок Очеретино, расположенный к северо-западу от ранее оккупированной Авдеевки, на территории которого находится важная железнодорожная развязка.

В настоящий момент русские пытаются полностью овладеть Очеретино, а заодно захватить расположенный западнее поселок Прогресс.

После штурма Очеретино ВС РФ стремительно продвинулись в Новобахмутовку и Соловьево

Как сообщил Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, российские войска одновременно перебрасывают новые резервы на Покровское направление в Донецкой области.

По его словам, ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной.

«Враг пытается продвигаться в Очеретино и на запад, в сторону населенного пункта Прогресс, - рассказал Згурец. - На этом направлении враг имеет трехкратное преимущество в живой силе. Туда же он перебрасывает дополнительные резервы. Там даже появляются первые части только что сформированной 27-й армии РФ. То есть, основные усилия враг предпринимает в направлении Очеретино и, прежде всего, на расширение вклинивания вглубь линии украинской обороны».

Он рассказал, что боевые действия продолжаются в населенном пункте Новокалиново и в районе Новобахмутовки.

«Врагу удалось зайти в Новобахмутовку, - подтвердил эксперт. - Эти два населенных пункта расположены к северу и к югу от Очеретино».

Згурец также подчеркнул, что россияне пытаются усложнить контратакующие действия ВСУ, пытающихся ликвидировать вклинивание в украинскую линию обороны. По его словам, в настоящее время украинская армия ведет тяжелые оборонительные бои и, если россияне продолжат наступление, то командование ВСУ может принять решение об отводе войск на вторую линию обороны.

Боевые действия продолжаются в населенном пункте Новокалиново и в районе Новобахмутовки

В то же время, по словам Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление», Очеретино пока полностью не потерян, и там продолжаются боевые действия. При этом Коваленко подтвердил, что россияне действительно зашли в этот населенный пункт и контролируют его южную часть.

«Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может создать угрозу для жизненно важных украинских логистических маршрутов, связывающих три ключевых военных узла - Константиновку, Покровск и Большую Новоселку», - рассказал корреспонденту телеканала CNN на условиях анонимности офицер Восточного командования ВСУ.

Отмечается, что пока Украина ждет от США одобренный Конгрессом новый пакет военной помощи российские войска продолжают продвигаться на востоке. И одним из основных объектов внимания для них остается на данный момент именно Очеретино.

Как сообщил российский военный корреспондент Марат Хайруллин, всего за пару дней российская армия захватила несколько населенных пунктов в Донецкой области и укрепилась на выгодных позициях для захвата еще нескольких важных высот. После штурма Очеретино ВС РФ стремительно продвинулись в Новобахмутовку и Соловьево, создав на правом фланге Авдеевского фронта крепкий плацдарм.

Нависла угроза и над Константиновкой

Кроме того, как передает Хайруллин, в эти часы развивается наступление в Новокалиново. Более того, российские войска вошли в село Архангельское, о боях на окраине которого сообщают также и украинские источники. Поражение ВСУ здесь означает возможное окружение стратегической позиции Новокалиново.

В Красногоровке российские войска вошли на территорию огнеупорного завода, на территории которого оборудована основная укрепленная позиция, на которой держится вся оборона ВСУ.

«Очевидно, что Донецкий фронт со стороны ВСУ все ближе и ближе к окончательному обрушению», — подвел итог российский военкор.

Украинский проект мониторинга DeepState также во многом подтверждает информацию российских военных корреспондентов, передаваемую с линии фронта. DeepState сообщает, что российская армия каждый день продвигается на несколько километров в западном направлении вдоль высот в Донецке.

«На этой части фронта местность имеет решающее значение для линии обороны Украины и является основной целью российских войск с тех пор, как они захватили Авдеевку», — говорится в публикации DeepState.

«Последняя карта линии фронта от DeepState показывает, что центр Очеретино, включая железнодорожную станцию, уже под контролем России, - сообщает CNN. - При этом Украина также теряет позиции в соседнем селе Новобахмутовка. Не исключено, что в ночь на 25 апреля российская армия полностью захватила Новобахмутовку. Также было подтверждено, что пало и село Соловьево, расположенное недалеко от этого населенного пункта».

Российские войска находятся сейчас в 30 километрах от Покровска

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), украинское командование может принять решение об отводе войск дальше на запад, если сочтет, что тактические достижения России в этом районе слишком угрожают нынешним украинским позициям.

ВСУ отошли из Авдеевки на относительно плохо подготовленные оборонительные позиции непосредственно к западу от Авдеевки.

Вместе с тем, аналитики ISW сомневаются, что русские смогут поддерживать столь быстрый темп наступательных операций на данном участке фронта.

«Армия Россия, скорее всего, и дальше будет наступать к северо-западу от Авдеевки, но их успехи не смогут перерасти в оперативно значимый прорыв, - считают аналитики ISW. - Российские войска находятся сейчас в 30 километрах от Покровска - главной цели на этом участке фронта, а также в 17 километрах от крупных поселков в районе этого города. Одним из населенных пунктов, постоянно атакуемых российской армией, является Часов Яр, расположенный на холме. Известно, что Путин приказал захватить Часов Яр к 9 мая. И сейчас российская армия пытается сравнять его с землей, интенсивно используя корректируемые авиабомбы».

Российские войска пытаются до 9 мая любой ценой захватить Часов Яр

Как пишет The New York Times, потеря Часова Яра поставит под угрозу крупные города Донецкой области, в которых проживают сотни тысяч украинцев, и сделает их прямой мишенью для российской артиллерии.

В нескольких километрах от Часова Яра находится большой город Константиновка, через который проходит один из главных логистических маршрутов ВСУ. Так вот, российская армия сможет взять под огневой контроль и сам город, и все маршруты к нему. Но эксперты уверены, что так просто Часов Яр не сдадут, и бои за него будут долгими и изнурительными.

Украинские военные, сражающиеся за Часов Яр, говорят, что, если в ближайшее время будет доставлена военная помощь США, то можно будет стабилизировать ситуацию.

Ведь для захвата Часова Яра и поддержания темпов наступления российская армия каждый день теряет живую силу и технику.