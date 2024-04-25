Опубликован документ, который может завершить войну в Украине

Немецкое издание Welt опубликовало проект мирного договора, который мог завершить войну в Украине.

Согласно документу, Киев и Москва в основном согласовали условия прекращения войны. Только несколько пунктов остались открытыми, которые должны были обсудить лично президенты обеих стран Владимир Путин и Владимир Зеленский на саммите, но этого так и не произошло.

▪️ Украина обязывалась придерживаться «постоянного нейтралитета». Тем самым Киев отказался от какого-либо членства в военном союзе.

▪️ Страна согласилась никогда не «получать, не производить и не покупать» ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну и не предоставлять свою военную инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, доступные любой другой стране.

В ответ Россия пообещала:

▪️ больше не нападать на Украину. Чтобы Киев мог в этом быть уверенным, Москва согласилась, что пять постоянных членов СБ ООН, США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия могут предоставить Украине комплексные гарантии безопасности.

▪️ в случае «вооруженного нападения на Украину» страны-гаранты обязуются поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трех (!) дней.

▪️ В статье 8 соглашения говорится, что Крым и порт Севастополь исключаются из гарантий безопасности. Таким образом Киев фактически передал контроль над полуостровом России.

▪️ В Стамбульском коммюнике видно, что Киев согласился исключить части Донецкой и Луганской областей, которые Россия уже контролировала в начале войны. Российская делегация, напротив, настаивала на том, что границы определили лично Путин и Зеленский и нанесли их на карту.

▪️ Россия дала сигнал о готовности выйти из Украины, но не из Крыма и части Донбасса, которая должна быть исключена из гарантий безопасности . Украинская делегация отвергла это. Киев потребовал отметить, где проходит граница согласно украинскому толкованию.

▪️Нерешенным остался вопрос будущей численности украинской армии.