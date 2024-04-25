Российских миротворцев из Карабаха перебрасывают под Авдеевку

Российский якобы миротворческий контингент, который последние пару лет находился в Карабах е, перебрасывают на войну против Украины. Об этом 25 апреля сообщил российский проект "НЕТ ВОЙНЕ!", ссылаясь на источники среди военных РФ.

"Военнослужащих из 102-й военной базы в Гюмри, выполнявших миротворческую миссию в Карабахе, планируют отправлять на фронт", - пишет проект. Он уверяет, что солдат отправляют на один из самых "горячих" участков украинского фронта - под Авдеевку.

Военных уже перемещают через Москву в Ростов-на-Дону к границе Украины. Контингент оказался не рад такому развитию событий. Тем военным, которые отказываются участвовать в войне против Украины, угрожают уголовными делами.

Контингент насчитывал чуть менее 2 тысяч солдат, вооруженных стрелковым оружием, бронетранспортерами и несколькими вертолетами. Основу составили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.