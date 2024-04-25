В Берлине состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом аль-Джабером.

Как сообщает официальный сайт главы государства, аль-Джабер передал Алиеву приветствия президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту ОАЭ.

Выразив удовлетворение тесной работой ОАЭ как председателя и принимающей стороны COP28 с Азербайджаном, аль-Джабер подчеркнул, что его страна оказывает всяческую поддержку Азербайджану в связи с COP29, заявил о готовности взаимодействовать и сотрудничать в этом направлении.

Глава государства отметил значение взаимодействия между Азербайджаном и ОАЭ и важность создания механизма «тройки» на COP28.

В ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, состоялся обмен мнениями о создании возможностей экспорта возобновляемой энергии, полученной в результате вложенных ОАЭ инвестиций в сектор зеленой энергии в Азербайджане, и наращивания потенциала в этом направлении.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.