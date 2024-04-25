Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Черногорию встретилась с главой парламента страны Андрией Мандичем.

Как сообщили haqqin.az в управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, сначала между сторонами была проведена встреча один на один. На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между двумя странами и парламентами. После встречи Сахиба Гафарова подписала книгу памяти.

Потом встреча продолжилась с участием делегаций.

Тепло приветствуя спикера Милли Меджлиса, Андрия Мандич выразил уверенность в том, что текущий визит будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами и законодательными органами.

На встрече было отмечено, что наши страны являются дружественными и надёжными партнерами, разделяют общие ценности и придерживаются единого мнения по многим вопросам.

Как сказал Андрия Мандич, его страна заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном. Упоминалось исполнившееся в прошлом году 15-летие установления связей между нашими странами. Было сказано, что за эти годы наши отношения прошли путь позитивного развития в ряде сфер.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за щедрое гостеприимство и подметила исключительную роль визитов и встреч высокого уровня в развитии двусторонних отношений.

На встрече говорилось о важности взаимодействия парламентов как одного из существенных и положительных факторов влияния на двусторонние и многосторонние отношения; было подчёркнуто, что и в этом направлении очень важно продолжать взаимные визиты и диалог для дальнейшего углубления отношений. Отметив, что это её первый официальный визит в Черногорию в качестве главы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова с удовольствием вспомнила встречи с руководителями парламента страны.

В ходе беседы подчёркивалась необходимость совместной деятельности групп дружбы. Как было отмечено, группы дружбы служат мостом между нашими парламентами благодаря регулярным контактам, диалогу и обмену мнениями. Собеседники также обменялись мнениями о вопросах сотрудничества между парламентскими комитетами.

Спикер, кроме того, подробно информировала встречную сторону о текущей ситуации в регионе. Она напомнила собеседникам о полном восстановлении Азербайджаном своих территориальной целостности и суверенитета с освобождением собственных территорий от 30-летней оккупации и сказала, что в настоящее время нет препятствий для подписания мирного соглашения на основе 5 принципов, выдвинутых Азербайджаном.

Информируя собеседников о текущих переговорах по мирному соглашению, Гафарова отметила, что Армения и Азербайджан сегодня близки к миру. Как она подчеркнула, согласие Армении вернуть Азербайджану 4 ранее оккупированных села является показателем того, что две страны могут добиться положительного результата путем прямых переговоров без какого-либо посредничества или внешнего вмешательства.

Спикер Милли Меджлиса с сожалением заметила, что некоторые государства, в первую очередь Франция, предпринимали шаги для нагнетания напряжённости в нашем регионе. Спикер подчеркнула ведение в Парламентской ассамблее Совета Европы, Европейском парламенте и прочих международных организациях клеветнической кампании против нашей страны с вымышленными, далекими от истины заявлениями о том, что Азербайджан якобы готовится к новой войне. Ведётся антиазербайджанская политика. По словам С.Гафаровой, Франция также вооружает Армению, что также сигнализирует о подходе, вовсе не служащем миру, но рассчитанном на разжигание нового конфликта.

Сахиба Гафарова упомянула принятие Европейским парламентом 25-го апреля резолюции по вопросу гражданского общества и прав человека в Азербайджане, основанной на необъективной, искажённой и ложной информации, и расценила этот шаг ЕП как предвзятую политическую акцию против нашей страны. По её словам, данная структура превратилась в игрушку в руках сил, проводящих враждебную и клеветническую кампанию против Азербайджана.

Мандич, в свою очередь, заявил о неизменной поддержке его страной территориальной целостности Азербайджана и добавил, что подписание мирного договора обязательно внесёт вклад в установление мира и сотрудничества в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, а после её завершения спикеры двух парламентов приняли участие в "мастерской демократии Барбары Праммер", созданной в парламенте Черногории. Здесь спикеры встретились со студентами и ответили на их вопросы.