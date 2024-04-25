В Киеве эвакуировали больницы из-за угроз Беларуси ВИДЕО
В Киеве эвакуировали всех пациентов и медперсонал больниц на улице Богатырской из-за угрозы атаки, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Причиной стало заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля о том, что в Киеве в больницах по ул. Богатырской «прячутся террористы». Тертель сообщил, будут действовать «по законам военного времени — решительно и без колебаний».
При этом подлинность видео с выступлением Тертеля не подтверждена. Возможно оно создано с помощью искусственного интеллекта.
April 26, 2024