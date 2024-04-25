Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:22

О том, чем чреваты последствия возвращения с войны вчерашних солдат, получивших опыт насилия, помнят все, кто застал годы, когда по всему бывшему Советскому Союзу орудовали банды бывших «афганцев». Тех, кто помнит 1953 год, уже не осталось, но перестроечный фильм «Холодное лето 53-го» напоминает, что бывает, когда амнистируют десятки тысяч уголовников – убийц, грабителей и насильников. Россия сейчас уже чувствует на себе последствия сочетания этих двух злых сил. В новости постоянно попадают сообщения о том, как куролесят вернувшиеся со «спецоперации» российские солдаты, а в первую очередь пригожинские чудо-богатыри – заключенные, помилованные за их согласие отправиться на войну. Случайно оставшись в живых, они с двойным усердием принимаются на «гражданке» за те дела, за которые получили сроки до войны.

Журналисты российского проекта «Верстка» подсчитали, основываясь на данных судебных картотек, сколько преступлений со смертельным исходом совершили вчерашние фронтовики и сколько среди них помилованных преступников. Брались лишь те случаи, когда было точно установлено, что участник преступления вернулся с СВО. По их данным, за последние два года «ветераны» проходят обвиняемыми минимум по 84 делам с «мокрым» исходом. 55 дел об убийствах, жертвами которых стали 76 человек. 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений – 18 трупов. 9 нарушений правил дорожного движения – погибло 11 человек, два случая склонения к употреблению наркотиков – двое погибших. Из 45 помилованных участников войны, попавшихся на убийствах, 24 – рецидивисты. Чаще всего вернувшиеся солдаты проходят по делам, связанным с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Журналисты нашли 87 таких дел, по которым 18 человек погибли и ещё 70 серьёзно пострадали. Среди тех, кто пострадал от рук «ветеранов», но остался жив - 16 жертв покушений на убийство, десять пострадавших в автоавариях, три жертвы из-за «превышения пределов необходимой обороны», одному человеку причинили тяжёлые травмы «по неосторожности».