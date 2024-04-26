В аэропорту Кишинева, куда прилетел авиарейс из Стамбула с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, объявили эвакуацию. Об этом сообщают СМИ.

Согласно информации, всех находящихся на территории воздушной гавани пассажиров попросили срочно покинуть зал ожидания.

В зале ожидания аэропорта собрались родственники и сторонники Гуцул, полиция усилила контроль как внутри, так и снаружи здания.

Незадолго до этого муж главы Гагаузской автономии Артем Гуцул сообщил, что его супругу Евгению Гуцул после прилета в Молдову могли отправить на тщательный досмотр, связи с ней на данный момент нет.