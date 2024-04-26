В Тавуше напряженно: в ход пошли боеприпасы, военные переходят на сторону протестующих добавлено видео; обновлено
Между протестующими и силовиками в селе Киранц Тавушской области Армении произошли столкновения. Последние применили светошумовую гранату, в результате чего несколько жителей получили ранения. Об этом сообщают армянские СМИ.
По данным армянских телеграм-каналов, некоторые военнослужащие-контрактники присоединились к протестующим.
April 26, 2024
April 26, 2024
*** 23:08
В селе Киранц Тавушской области Армении ситуация напряженная: полицейские применяют силу в отношении участников акции, пытаясь разблокировать трассу. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, жителям села показалось, что внутри одной из проезжающих машин находятся «турки» или «картографы». Сельчане попытались окружить и открыть двери автомобиля, но полиция их действия пресекла.
В конечном итоге правоохранителям удалось разблокировать дорогу и машина уехала.
April 26, 2024